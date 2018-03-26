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Doğalgaz borusu patladı!

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde elektrik aydınlatma çalışmaları sırasında yanlışlıkla doğalgaz borusu patlatıldı.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Sokak üzerinde sokak aydınlatma direği için çalışma yapan SEDAŞ ekipleri, taş motoru ile çalıştıkları esnada bölgeden geçen doğalgaz ana boru hattını deldi. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye, İZGAZ ve 112 ekipleri sevk edildi. Delinen borunun ana hat borusu ve çelik olması nedeniyle, büzme işlemi yapamayan ekiplerin talebi üzerine cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede gaz akışı kesilerek onarım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar nedeniyle bölgedeki ev ve iş yerlerine doğalgaz verilemedi.

İZGAZ konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yerdi:

İzmit İlçesi, Yahya Kaptan Mahallesi, Sarı Mimoza Sokak adresinde 26.03.2018 tarihinde saat 12:55 sıralarındatesisat firmasının altyapı çalışması esnasında İZGAZ’a ait doğal gaz hattına hasar verilmiştir. İZGAZ doğal gaz acil ekipleri tüm emniyet tedbirlerini alarak gerekli müdahaleye başlamıştır.

Hasar nedeniyle, bölgede doğal gaz kullanıcıları geçici süreyle kesinti yaşanabilecektir.

Çalışmalarla ilgili bilgilerin, tüketicilere anlık olarakwww.izgaz.com.trve İZGAZ'ın sosyal medya hesaplarından duyurulacağını belirten İZGAZ yetkilileri, bunun dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek Doğal Gaz Acil Hattı’nın ve İZGAZ Çağrı Merkezleri’nin yalnızca ‘acil durumlar’ da aranmasının önemli olduğunu bildirdi.

Bugün 13:34 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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