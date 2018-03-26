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Arık ailesi yeni evlerine kavuştu

İhtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için girişimlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Arık ailesini yeni evine kavuşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine cevap vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi Cedit Mahallesi’nde yaşayan Hakan ve Ayşe Arık çiftinin prefabrik ev talepleri karşılandı. Arık ailesi, yeni prefabrik evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

EVİMİZ ÇOK FAZLA ESKİMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu başvuru sürecini dile getiren Hakan Arık, “Evimiz zor kış şartlarının etkisiyle çok fazla eskimişti ve bizimle birlikte yaşayan kalp hastası annemiz fazlasıyla zorlanıyordu. Büyükşehir Belediyesine başvurumuz sonucu olumlu olunca sağ olsun ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda kış şartları daha da artmadan yeni evimize kavuştuk. Annemiz de daha rahat bir ortama kavuşmuş oldu. Gerek Belediye Başkanımızdan gerekse emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde evimizi tamamlayarak kış şartları ağırlaşmadan evimize taşınmamızı sağladılar. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasından detaylı bilgi alabiliyorlar.

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