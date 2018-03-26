İzmit'te ikinci amatör küme U-19 yaş kategorisinde Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda Başiskele Doğantepespor ile karşılaşacak olan Bağçeşmesporlu futbolcular, karşılaşmaya Başkan Nedim Çil'e ait kamyonet ile gitti. Bu zor şartlarda müsabakaya çıkan gençler, 4-3 mağlup olarak maç sonrasında yine aynı kamyonet ile stattan ayrıldı. Bağçeşmespor Kulüp Başkanı Nedim Çil yaptığı açıklamada, ulaşım sorununa çözüm bulamadıkları için futbolcuları kamyoneti ile taşıdığını belirterek, "Başiskele'de oynanan müsabakaya gençlerimizi ulaştırırken, Maşukiye'de oynanacak U-17 takımımızı ulaşım nedeniyle maça çıkartamadık. Bunu Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ve Futbol İl Temsilciliğine dilekçeyle belirttik. 6 farklı yaş kategorisinde mücadele etmemize rağmen farklı spor kulüplerinin müsabakalara belediye araçlarıyla geldiklerini görünce neden bize destek verilmediğini düşünmeye başladık. Ulaşım konusunda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.
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Futbolcular, kamyon kasasında maça gitti!
İzmit'in amatör spor kulüplerinden Bağçeşmespor'un başkanı Nedim Çil, futbolcularını müsabakalara kendisine ait kamyoneti ile taşıyor. Nedim Çil, ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istedi.
Bugün 13:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz