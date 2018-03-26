Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 19 Mart ile 26 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 17.94 gram esrar, 46 adet uyuşturucu hap, 4.02 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 2.20 gram metamfetamin ve 20 gram afyon sakızıele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalarda ise 5 gram esrar ele geçirildi.