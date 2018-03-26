Tramvay yolcuları otobüsle taşındı!

İzmit Yahyakaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi üzerinde meydana gelen olayda aydınlatma direği montaj çalışması yapan ekipler, kazı yaptıkları sırada kazı alanından geçen doğalgaz ana hattını delmişti. Hattın delinmesi sonucunda olay yerinde kısa süreli panik oluştu.
TRAMVAY SEFERLERİ DURDU
Güvenlik amacıyla hattın delindiği alanı emniyet şeridiyle kapatıldı. Hattın delinmesi sonucu meydana gelen gaz sızıntısının olası patlama riskine karşı ise cadde üzerinden geçen tramvay seferleri durduruldu. Alanın dışında kalan durağa tramvayla gelen yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleriyle gidecekleri yere taşındı. Hattın akımını kesen doğalgaz ekipleri, hattaki gazın boşalmasının ardından delinen parçanın tamirine başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz