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Tramvay yolcuları otobüsle taşındı!

İzmit'te elektrik hattı çalışmaları sırasında doğalgaz ana hattı delinince, güvenlik amaçlı yol trafiğe kapatılarak tramvay seferleri iptal edildi.

İzmit Yahyakaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi üzerinde meydana gelen olayda aydınlatma direği montaj çalışması yapan ekipler, kazı yaptıkları sırada kazı alanından geçen doğalgaz ana hattını delmişti. Hattın delinmesi sonucunda olay yerinde kısa süreli panik oluştu.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Güvenlik amacıyla hattın delindiği alanı emniyet şeridiyle kapatıldı. Hattın delinmesi sonucu meydana gelen gaz sızıntısının olası patlama riskine karşı ise cadde üzerinden geçen tramvay seferleri durduruldu. Alanın dışında kalan durağa tramvayla gelen yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleriyle gidecekleri yere taşındı. Hattın akımını kesen doğalgaz ekipleri, hattaki gazın boşalmasının ardından delinen parçanın tamirine başladı.

Bugün 14:44 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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