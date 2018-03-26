Nesibe Aydınlı olmak için 3000’e yakın öğrenci sınava girdi

Kocaeli, şimdiye kadar böylesine büyük bir kalabalık görmedi. Nesibe Aydın Kocaeli Okulları’nın düzenlediği okula giriş ve bursluluk sınavı, üniversite sınavlarını aratmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul binasına akın eden öğrenciler yüzünden Yahya Kaptan Mahallesi’nde yol trafiğe kapandı.

3 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ GİRDİ

Nesibe Aydın Okulları, Ankara, Konya ve Antalya’dan sonra Kocaeli’de de hak ettiği ilgiyle karşılandı. 300 kişilik kontenjan için 3 bine yakın öğrencinin sınava girmesi, ‘Kocaeli’de bir ilk’ olarak yorumlandı. Nesibe Aydın Kocaeli Okulları’nın kurucuları Atila Malçok ve Musa Vayiç, gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını açıkladı, okullarına gösterilen ilgiden dolayı öğrencilere ve Kocaeli halkına teşekkür etti.

TELEFONLA BAĞLANDI

Yahya Kaptan Mahallesi’nde okul binasında, 5 farklı seansta gerçekleştirilen sınav öncesinde Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın kurucusu Nesibe Aydın, telefonla bağlanarak sınava katılan öğrencilere başarılar diledi ve öğrencilerin sınavlarını kendisi başlattı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de konferans salonunda Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın’ın düzenlediği okul tanıtım seminerine katıldı.

ÖNEMLİ BURSLAR

Sınav sonuçlarına göre yüzde 100’den başlayıp yüzde 15’e kadar değişen oranlarda öğrenciler eğitim bursları kazanabilecek. Öte yandan yeni eğitim ve öğretim yılında açılacak Nesibe Aydın Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerini sınav sonuçları sonrasında belirlenecek puan barajlarına göre kabul edecek. Baraj puanını geçemeyenler okula kayıt hakkı elde edemeyecek. Sınav sonuçları 30 Mart Cuma günü açıklanacak.