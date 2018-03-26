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Posco, çelik ihracatında zirvede

Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı. Üretim merkezi Kocaeli’de bulunan Posco Assan TST, paslanmaz çelik ihracatında birinci oldu.

Posco Assan TST, Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde paslanmaz çelik ihracatında birincilik ödülünü kazandı. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel’in de katıldığı törende Posco Assan TST’nin ödülünü Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı (CCO) Sungju Hwang aldı. Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlen törende paslanmaz çelik kategorisinde ödül alan Posco Assan TST, 2017 yılında ihracatı 60 bin tona, kümülatif ihracatı 240 bin tona ve ihracat tutarı yaklaşık 500 milyon dolara ulaştı.

BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV FİRMALARI İLE İŞBİRLİĞİ

Kurumun elde ettiği başarıyı ve alınan ödülü değerlendiren Posco Assan TST CCO’su Sungju Hwang; “Geçmişte Avrupa’da, ağırlıklı olarak distribütörlere standart ürün satışı yapıyorduk. Artık küresel beyaz eşya şirketleri ve otomotiv firmaları ile işbirliği yapıyoruz. Kalitesel anlamda birlikte çalıştığımız firmalara önemli avantajlar sağladık. Yurt dışı pazarında olduğu gibi iç pazarda da yüksek kaliteli, müşterilerimize özel hizmetler sunmaktayız. Şirketimiz, müşterilerinin güvendiği ve müşterileri ile birlikte büyüyen, dünyanın önde gelen paslanmaz çelik şirketi olmayı hedeflemektedir” dedi.

YENİ ÜRÜN; POSSFD

Posco’nun dünyanın en iyi teknolojisine sahip firması olduğunu söyleyen Hwang; “Şirket olarak önceliğimiz müşterilerimize dünyadaki en kaliteli World Premium ürününü vererek, Türkiye ve yurtdışı pazarlardaki müşterilerimize hizmet vermektir. Yeni ürünümüz PossFD’yi müşterilerimize tedarik ederek, birinci derin çekme, ısıl işlem, ikinci derin çekme üretim süreçlerini kısaltıp, müşterilerimizin ikinci derin çekme ve ayrıca ısıl işleme ihtiyaç duymamalarını sağladık. Bu sayede müşterilerimizin maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olduk. Sahip olduğumuz üstün teknoloji ile 2018 yılında ihracat miktarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugün 15:07 TSİ - Ekonomi

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