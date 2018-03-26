İDEV’de 250’yi aşkın iş görüşmesi yapıldı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV 2018), ev ve evliliğe dair sunduğu fırsatların yanı sıra, dünyanın birçok ülkesinden iş insanının da buluşma üssü oldu. KOTO’nun Doğu Marmara ABİGEM işbirliğiyle fuara eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliğinde, dünyanın çeşitli ülkelerinden firma temsilcileri, Türkiye pazarında stratejik ortak bulmak, yatırım ve ticaret ortamını değerlendirmek üzere Kocaeli iş dünyasıyla bir araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

POTANSİYELİ SAHADA GÖRDÜLER

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen iş insanları 2 gün süren programın ilk gününde Kocaeli’nin potansiyelini sahada gözlemleme fırsatı buldu. Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayan saha ziyaretlerinde Uzer Makina ve Almesan Alümniyum AŞ’ye konuk olan heyet, üretim tesisini gezerek kapsamlı bilgi aldı.

OKULU DA ZİYARET ETTİLER

Saha ziyaretleri, KOTO’nun nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere açtığı ve kısa sürede mesleki eğitimde hem ulusal hem uluslararası alanlarda rol model olan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devam etti. Okul müdürü Özcan Bedel’den eğitim sistemi ile ilgili bilgi alan iş insanları, öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirerek, üstün başarıları dolayısıyla tebrik etti.

6 ÜLKEYLE, 250 İŞ GÖRÜŞMESİ

Fuar alanında gerçekleşen iş görüşmelerinde ise Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Hindistan, Yunanistan ve Çin’den etkinlik için gelen iş insanları, Kocaeli iş dünyasıyla iş masasında buluşarak hem firmalarını tanıttı hem de işbirliklerine dair somut adımlar attı. Fuarda kurulan dev alanda gerçekleşen iş görüşmelerinde, iş insanlarına tercüman desteği de sağlandı. 150’yi aşkın iş insanının katıldığı etkinlikte, 250’den fazla iş görüşmesi yapılırken, KOTO’nun da iştirakçisi olduğu Teknopark AŞ, özellikle Hindistan’dan gelen iş insanlarıyla bilişim sektöründe önemli görüşmeler gerçekleştirdi.