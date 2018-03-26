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İDEV’e düğün fotoğrafçıları da katıldı

Kocaeli’de düzenlenen İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı’nda (İDEV 2018) kentin farklı bölgelerinde profesyonel çekim yapan fotoğraf firmaları dikkatleri üzerine çekti.

Fuara katılarak çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Fotomer Düğün Fotoğrafçılığı İşletmecisi Orhan Akbaş, İDEV sürecindeki ilgiden memnun kaldıklarını, etkinlik süresince düğün fotoğrafçılığı hakkında bilgi almak isteyen gelin ve damatlarımıza sunduğumuz hizmetleri anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bugün 15:11 TSİ - Ekonomi

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