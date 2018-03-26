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Cedit’te dönüşüm için görüşmelere devam

Bakanlar Kurulu tarafından riskli bölge ilan edilerek kentsel dönüşüm yapılacak.

İzmit Cedit Mahallesi’ndeki hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Belediye hizmet binasındaki Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde yapılan görüşmelerde yetkililer, hak sahiplerine proje hakkında detaylı bilgi veriyorlar.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Yetkililer 13 Mart’ta başlayan görüşmeler sonucunda şimdiye kadar 50’den fazla hane halkıyla birebir görüşüldüğünü, toplamda bin 181 konutta yaşayan 883 hak sahibi ile tek tek görüşmeler yapılacağını ve vatandaşların genel olarak bilgilendirmeden memnun kaldığını dile getirdi. Cedit’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplam bin 470 konutun yapılacağı kaydedildi.

Bugün 15:13 TSİ - Ekonomi

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