70 bin kişi kadro bekliyor

Atalay açıklamasında, “Bu eksikliklerin başında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin düzenlemenin kapsamına alınmaması geliyor. Bu kapsamdaki çalışan sayısı yaklaşık 70 bin kişi. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiğinin açıklandığı yerde 70 bin civarındaki insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil” dedi.