Atalay açıklamasında, “Bu eksikliklerin başında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin düzenlemenin kapsamına alınmaması geliyor. Bu kapsamdaki çalışan sayısı yaklaşık 70 bin kişi. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiğinin açıklandığı yerde 70 bin civarındaki insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil” dedi.
Bugün 15:14 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
70 bin kişi kadro bekliyor
Taşerona kadro düzenlemesini olumlu bulup desteklediklerini belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bunun yanında eksik yönlerini de her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı.
Bugün 15:14 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz