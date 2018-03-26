CHP de UMUTTEPE’de çöp fabrikasına ‘HAYIR’ dedi

Gazetemiz tarafından başlatılan “İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasına HAYIR” imza kampanyasına destek vermek üzere ziyarette bulunan CHP’liler, yapılmak istenen tesisin yerinin yanlış olduğunu belirterek, başyazarımız Tanzer Ünal ile bir araya geldiler.

“YERİ GÖZDEN GEÇİRSİNLER”

CHP’lilerin ziyareti sırasında il başkanı Sarıbay’a yönetim kurulu üyeleri ile Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz da eşlik etti. Gazetemize gelen CHP’liler, il başkanı Sarıbay’ın ardından tek tek imza atarak kampanyaya destek oldular. Grup adına konuşan CHP’li Cengiz Sarıbay, “Büyükşehir Belediyesi bu proje ilgili yer tespitini yeniden gözden geçirmeli” dedi.

“YERİ ÇOK YANLIŞ”

Sarıbay, “Kocaeli için çöp konusunda yeni bir tesisin gerekliliğini tartışmıyoruz. Bu konudaki eleştirimiz tercih edilen yerle ilgili. Bugün projenin yapılması düşünülen bölge, sebep olabileceği olumsuzluklar nedeniyle şehir hayatını olumsuz etkileyebilecek bir yer. O açıdan Büyükşehir’in yer tespitini gözden geçirmesi ve tesisi belirtilen alanda kurmaması gerekiyor. Bu açıdan kentin geleceği adına başlattığınız imza kampanyasına 29 bin 800 üyemizle birlikte destek veriyoruz” dedi.

29 bin 800 üyeli CHP Kocaeli İl Başkanlığı

Hasan BAYRAK İşçi

İlhan ÖZCAN İşçi

Tuncay ATMACA İşçi

Erdin AKGÜNEŞ İşçi

Ozan DOĞUN İşçi

Engin CEBECİ İşçi

Arzu CEBECİ Ev hanımı

Emin CEBECİ Emekli

Müslüme CEBECİ Emekli

Ömer TİMUR Memur

Mehmet Böke ELEMEN Muhasebeci

Halil İbrahim UĞURLU Emekli

Volkan GÜNEY Satış yöneticisi

Hüseyin Cahit DAĞBAŞI Emekli

Hülya UZUKULE Öğrenci

Emre ÖZKAN Kocaeli Üniversitesi çalışanı

Turgut GİDER Emekli

Mutlu GİDER Öğrenci

Güler GİDER İşçi

Necla ASLAN Ev hanımı

Yaşar YILDIZ Emekli

Ali ERGÜNEY Memur

Mehmet Ali YAVUZ Öğrenci

Zafer ÇETİN İRONİ Yapım Organizasyon

İlker ÖZBEN Emekli

Mesut KAVURT İşadamı

Mustafa ZENGİN Orman Yüksek Mühendisi

Mustafa TENGEREK Ziraat Mühendisi

Turan TUĞANLI Emekli öğretmen

Tülay MUTLU Ev hanımı