CHP de UMUTTEPE’de çöp fabrikasına ‘HAYIR’ dedi

Gazetemiz tarafından başlatılan “İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasına HAYIR” imza kampanyasına destek vermek üzere ziyarette bulunan CHP’liler, yapılmak istenen tesisin yerinin yanlış olduğunu belirterek, başyazarımız Tanzer Ünal ile bir araya geldiler.
“YERİ GÖZDEN GEÇİRSİNLER”
CHP’lilerin ziyareti sırasında il başkanı Sarıbay’a yönetim kurulu üyeleri ile Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz da eşlik etti. Gazetemize gelen CHP’liler, il başkanı Sarıbay’ın ardından tek tek imza atarak kampanyaya destek oldular. Grup adına konuşan CHP’li Cengiz Sarıbay, “Büyükşehir Belediyesi bu proje ilgili yer tespitini yeniden gözden geçirmeli” dedi.
“YERİ ÇOK YANLIŞ”
Sarıbay, “Kocaeli için çöp konusunda yeni bir tesisin gerekliliğini tartışmıyoruz. Bu konudaki eleştirimiz tercih edilen yerle ilgili. Bugün projenin yapılması düşünülen bölge, sebep olabileceği olumsuzluklar nedeniyle şehir hayatını olumsuz etkileyebilecek bir yer. O açıdan Büyükşehir’in yer tespitini gözden geçirmesi ve tesisi belirtilen alanda kurmaması gerekiyor. Bu açıdan kentin geleceği adına başlattığınız imza kampanyasına 29 bin 800 üyemizle birlikte destek veriyoruz” dedi.
29 bin 800 üyeli CHP Kocaeli İl Başkanlığı
Hasan BAYRAK İşçi
İlhan ÖZCAN İşçi
Tuncay ATMACA İşçi
Erdin AKGÜNEŞ İşçi
Ozan DOĞUN İşçi
Engin CEBECİ İşçi
Arzu CEBECİ Ev hanımı
Emin CEBECİ Emekli
Müslüme CEBECİ Emekli
Ömer TİMUR Memur
Mehmet Böke ELEMEN Muhasebeci
Halil İbrahim UĞURLU Emekli
Volkan GÜNEY Satış yöneticisi
Hüseyin Cahit DAĞBAŞI Emekli
Hülya UZUKULE Öğrenci
Emre ÖZKAN Kocaeli Üniversitesi çalışanı
Turgut GİDER Emekli
Mutlu GİDER Öğrenci
Güler GİDER İşçi
Necla ASLAN Ev hanımı
Yaşar YILDIZ Emekli
Ali ERGÜNEY Memur
Mehmet Ali YAVUZ Öğrenci
Zafer ÇETİN İRONİ Yapım Organizasyon
İlker ÖZBEN Emekli
Mesut KAVURT İşadamı
Mustafa ZENGİN Orman Yüksek Mühendisi
Mustafa TENGEREK Ziraat Mühendisi
Turan TUĞANLI Emekli öğretmen
Tülay MUTLU Ev hanımı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz