Sinan Dereli’de Dünya Su Günü kutlandı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ etkinliğini bu yıl Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile kutladı. İSU Genel Müdür Yardımcısı Uğur Susoy, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Hakkı Akbulut, Eğitim Şube Müdürü Ali Fazıl Demir, Okul Müdürü İsa Dede’nin yanı sıra 44 öğretmen ve 145 öğrencinin katılımıyla düzenlenen programda, ‘Su ve Çevre Bilinci’ anlatıldı.

“SU KAYNAKLARI ETKİN KULLANILMALI”

Eğitim Şube Müdürü tarafından verilen eğitimde, bilinçsiz kullanım nedeniyle günden güne tükenen su kaynaklarımızı, etkin ve bilinçli kullanmanın önemine vurgu yapıldı. Eğitim Şube Müdürü Demir, “Su ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda okullarda sosyal sorumluluk projesi kapsamında İSU Genel Müdürlüğü tarafından 6 yıldır ‘Su ve Çevre Bilinci’ seminerleri veriliyor” diyerek küresel ısınmanın tehdit ettiği dünyamızda ‘suyu etkin ve bilinçli kullanma’ noktasında farkındalık oluşturmanın ve bu bilinci geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızla paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

TİYATRO GÖSTERİSİ YAPILDI

22 Mart Dünya Su Günü etkinliğinde çocukların dikkatini çekmek ve görselliğin akılda kalma gücünden yararlanmak amacıyla interaktif tiyatro gösterisi yapıldı. Öğrencilerin de katılımının sağlandığı tiyatro gösterisinde renkli görüntüler ortaya çıktı. İSU Genel Müdür Yardımcısı Uğur Susoy, etkinliğe katılımlarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Okul Müdürü İsa Dede de İSU’nun yürüttüğü bu örnek çalışmadan memnuniyet duyduğunu ifade ederek İSU Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Program hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğraflarıyla son buldu.