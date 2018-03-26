CHP’li gençler Çanakkale’deydi

CHP İl Gençlik Kolları, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü kapsamında 23 Mart Cuma akşamı Çanakkale’ye gitti. 150 gencin katıldığı Çanakkale gezisinde rehber eşliğinde Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Seyit Onbaşı (Mecidiye Tabyası), Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş (Ertuğrul Koyu), 57. Alay ve son olarak Conkbayırı ziyaret edildi. Daha sonra feribot ile Çanakkale şehir merkezine geçen CHP’li gençleri burada Çanakkale Gençlik Kolları İl Başkanı Şafak Yılmaz ve yönetimi karşıladı.

YOĞUN KATILIM

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve il yönetimi tarafından organize edilen Çanakkale etkinliğine CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve yönetimi, Gebze Gençlik Kolları İlçe Başkanı Savaş Gayretli ve yönetimi, Başiskele Gençlik Kolları İlçe Başkanı Levent Soycan ve yönetimi, Kandıra Gençlik Kolları İlçe Başkanı Oğuzhan Uçar ve yönetimi, Gölcük Gençlik Kolları İlçe Başkanı Güney Yılmaz ve yönetimi, Körfez Gençlik Kolları İlçe Başkanı Tolga Papakçı ve yönetimi, İzmit İlçe Lise Komisyonu ve çok sayıda partili genç katıldı.

“MİLLİ BÜTÜNLÜK HER ŞEYİN ÜSTÜNDE”

Şehitler Abidesi önünde bir açıklama yapan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Bizler bu vatanın hangi şartlarda kurtarıldığını, hangi şartlarda bu devletin kurulduğunun farkında olan bir kuşağız. Milli bütünlüğün her şeyin üstünde olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla milletimizin ortak değerlerini hakkıyla savunan ve yücelten bir anlayışın temsilcileriyiz. Milli değerlerimize dokundurtmayınız, kirletilmesine izin vermeyiniz” diyerek İstiklal Marşı’nın bir dörtlüğünü okudu. Açıklamanın ardından ise tüm gençler birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Başkan Yılmaz tarafından akşam yemeğinde ağırlanan CHP’li gençler, yemeğin ardından Kocaeli’ye geri döndü.