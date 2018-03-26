Abla kardeş toprağa verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi’de ikamet eden abla Şükriye Malkoç (85) ve ona yardım için evine gelen kardeşi İbrahim Telci (71), evdeki sobadan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Dün kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu 112 Acil Yardım ekiplerince girilen evde cansız bedenlerine ulaşılan abla ve kardeşi için cenaze töreni düzenlendi. Soba gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden kardeşlerin cenazeleri tabutlara koyularak İzmit ilçesinde Turgut Camii’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerden Şükriye Malkoç Kent Mezarlığı’na, İbrahim Telci ise Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye kardeşlerin çocukları ve yakınları katıldı.