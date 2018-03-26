Gezici Araştırma şirketi, 16-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye çapında gerçekleştirdiği araştırmaya göre hazırladığı en başarılı belediye başkanları sıralamasında geçen sene 10. sırada kendine yer bulan İbrahim Karaosmanoğlu’nun bu yıl 11'inci sıraya geriledi.

EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI İLK 11 ŞU ŞEKİLDE:

1 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün.

2 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

3 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü

4 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

5 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

6 Tunceli Büyükşehir Belediye Başkanı kayyum Tuncay Sonel

7 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

8 Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kayyum Cumali Atilla

9 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu

10 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek

11 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğl