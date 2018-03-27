Otomobil taksi ile çarpıştı 1’i ağır 2 yaralı

Başiskele D-130 karayolu Yeniköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan Osman Akgündüz idaresindeki 41 T 6002 plakalı ticari taksi, Yeniköy sapağı mevkisinde aynı yönde seyreden Sinan Karaduman idaresindeki 41 H 4288 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolun sağındaki akaryakıt istasyonunun beton duvarına çarparak takla atarken ticari araç ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra orta refüjdeki beton bariyere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Kazada ağır yaralan ve araçta sıkışan sürücü Sinan Karaduman, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılırken hafif yaralanan Burak Gürlük ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun İzmit istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ve ticari taksi çekicilerle otoparka götürülürken ticari taksi sürücüsü Osman Akgündüz, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.