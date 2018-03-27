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AHBAP Kocaeli, yaşlılar için sahnede

AHBAP Kocaeli ekibi ‘Yaşlılar Haftası’ dolayısı ile Kocaeli Huzurevi’ni ziyaret etti. Ziyarette AHBAP Kocaeli ekibi tarafından yaşlılara tiyatro oyunu sergilendi.

‘Yaşlılar Haftası’ dolayısı ile bir dizi etkinlik düzenleyen AHBAP Kocaeli ekibi, etkinlikler kapsamına Kocaeli Huzurevi’ndeki yaşlılarla vakit geçirdi. Büyüklerinin tecrübelerinden faydalanan ekip, yaşlılarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdiler. 3 aylık süren hummalı çalışmaların ve provaların ardından ‘Ah-Pub’ isimli tiyatro oyunu yaşlılar için sahnelendi. Büyük beğeni toplayan tiyatro gösterisinin ardından yaşlılara hediyeler takdim edildi.

BÜYÜKLERİMİZİN YANINDAYIZ

Doyasıya eğlendiklerini ve kaliteli zaman geçirdiklerini belirten AHBAP Kocaeli ekibi, “Sadece özel günlerde değil her zaman büyüklerimizin yanındayız. Bugün burada birçok büyüğümüzün hayat tecrübelerinden yararlandık. Onlarla keyifli vakit geçirdik. 3 aylık bir çalışmanın ardından ‘Ah-Pub’ isimli tiyatro gösterimizi buradaki büyüklerimiz için ilk kez sergiledik. Bu güzel zamanını bizlere ayıran büyüklerimize ve Kocaeli Huzurevi ekibine teşekkür ederiz.” dedi.

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