Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım,Seda Sayan’ın tartışma yaratan “inşaat işçisi ve sperm bankası” yorumuyla ilgili yaptığı konuşmada "Aşağılık kadın" ifadesi dikkat çekmişti.Sayan, bu sözler üzerine Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

"Seda Sayan bir programında kadına diyor ki 'Çocuk yapmayı düşünüyor musun?' kadın 'evlenmeden olmaz' diye cevaplıyor. Konu öyle gidiyor böyle gidiyor sperm bankasına geliyor. En sonunda ahlaksız kadın diyor ki, 'ona gerek yok canım bir inşaat işçisi de iş görür.' Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kanallarından söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın sizlerin seyrettiği programı sunuyor. Bakın, sizlerden rica ediyorum. Bu toplumun temel değerini temel unsurunu sizler oluşturuyorsunuz. Sizlerin inancı bizim gelecek nesillerimizi oluşturacaktır. Hem kendinize, hem yakın çevrenize hem de çocuklarınıza doğru şeyleri seyrettirin"