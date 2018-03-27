Siyaset bahane spor şahane!

Körfez Belediyesi Spor Akademileri’nde basketbol ve voleybol eğitimi gören öğrencilere, geçtiğimiz ay dağıtılan topların ardından, bu kez futbol eğitimi alan öğrencilere top dağıtımı töreni gerçekleştirildi. Körfez Spor Akademileri’nde tesislerinde gerçekleştirilen törene Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Spor Koordinatörü Metin Özkan, meclis üyeleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eski Başkanı Mustafa Çulcu ile öğrenciler ve veliler katıldı.
GELECEĞİMİZ SİZLERSİNİZ
İstiklal Marşı okunması sonrasında başlayan törende konuşan başkan Baran, “Bugün burada ‘geleceğimiz’ dediğimiz çocuklarımızın heyecanını görünce bizler de mutlu oluyoruz. Pırıl pırıl bu yavrularımızı, gerek spor, gerek sanat, ilim ve kültürle, gelecekte başarılı olmalarını sağlamak adına, göreve geldiğimiz günden itibaren titizlikle sahipleniyoruz.
HEYECANLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
Tabii öncelikle siz velilere teşekkür etmek istiyorum. Evlatlarınızın geleceği için onları spor okullarımıza getirerek, geleceğe hazırlıyorsunuz. Öğrencilerimiz de onlara sunulan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirecek ve bu ülkenin geleceğinde önemli birer birey olmak için çalışacaktır” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilere tek tek toplarını takdim etti. Öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz