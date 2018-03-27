Kıyafet teyze şifa buldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bir yıldır büyük başarı ile sürdürdüğü Kocaeli Anne Şehir (Evden Okula Haydi Anneler Spora)Projesi sporun insan hayatındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Proje ile spora başlayan 59 yaşındaki Kıyafet Ülker, 6 ay içinde, yıllardır kullandığı tansiyon, şeker ve kolesterol ilaçlarına veda etti. Kıyafet Ülker yine Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi sayesinde, 85 kilodan 70 kiloya düşerek 15 kilo vermeyi başardı.



AĞIR YAŞAMDAN SAĞLIKLI YAŞAMA

Kıyafet Ülker, Kocaeli Anne Şehir (Evden Okula Haydi Anneler Spora) Projesiyle geçen yılın Haziran ayında tanıştı. Bu dönemde ciddi sağlık problemleri yaşayan Kıyafet teyze, “Yemek yaparken dirseklerimi tezgâha koyup öyle yemeğimi pişirebiliyordum. Oturduğum zaman elimden biri tutup kaldırmazsa öylece kalıyordum” sözleriyle o günleri anlattı. Kıyafet hanım hayatının, Büyükşehir Belediyesi’nin Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesiyle değiştiğini söyledi.

GÜLERLER SANDIM ANNEM GİBİ BAKTILAR

Kıyafet Ülker, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nden ilk olarak eşinin haberdar olduğunu belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. “Eşim, bana sürekli spor yapmam ve bu projeye katılmam gerektiğini söylüyordu. Ben ise çekiniyordum. Bu yaşta bana gülerler dedim. Eşim de “Gülerlerse gelirsin ama gülmezlerse spor yaparsın dedi. Spora gittiğimde bana çok sıcak davrandılar özellikle hocam Şengül Tay, benimle bir anne gibi ilgilendi. İlk aylarda ellerimden tutarak hareketlerimi yaptırdı”

HAFTANIN 3 GÜNÜ SPOR 3 GÜNÜ YÜRÜYÜŞ

Kıyafet Ülker 9 aydır haftanın üç günü düzenli olarak Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’ne katılarak spor yapıyor. Azmiyle herkesi kendisine hayran bırakan Kıyafet hanım, üç gün de Gebze’de gerçekleştirilen yürüyüşlere katılıyor.

6 AYIN SONUNDA İLAÇLARINI BIRAKTI

Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesinin en önemli sonuçlarından biri ise Kıyafet Ülker’in sağlığında görülen olumlu gelişme oldu. Zira Kıyafet hanım düzenli spor ve beslenme ile 6 ay içinde yıllardır kullandığı tansiyon, şeker ve kolesterol ilaçlarından kurtuldu.

DOKTOR, “TEYZE SEN NE YAPTIN” DEDİ

Spora başladıktan sonra yapılan tahlil sonuçlarına dikkat çeken Kıyafet hanım, “Doktor, sonuçları görünce bana teyze sen ne yaptın dedi. Ben de ona spor yaptım dedim. Sağlığıma kavuştum. Artık ilaç almıyorum” diye konuştu.

9 AYDA 15 KİLO

Kıyafet teyze için, projenin bir diğer hediyesi ise hiç kuşkusuz giden kiloları oldu. Kıyafet Ülker 9 ay içinde 15 kilo vererek 85 kilodan 70 kiloya düşmeyi başardı.

ALLAH BAŞKANDAN RAZI OLSUN

Kıyafet Hanım Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nin mimarı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. “Allah Başkandan razı olsun” diyen Kıyafet teyze, “Ben bu proje ile sağlığıma kavuştum. Herkesi buraya spor yapmaya çağırıyorum. Haydi Anneler, haydi gençler, haydi yaşlılar oturmayın gelin spor yapın” dedi.

25 BİN KADIN 1 YILDA 42 BİN 600 KİLO VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler arasında sağlık alanında eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Kocaeli Anne Şehir (Evden Okula Haydi Anneler Spora) Projesi ile başta obezite olmak üzere, kendilerini adeta evlerine hapsetmiş kadınların durumuna savaş açan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu projesi ile binlerce kadına spor yaptırmayı başardı. Proje sayesinde 25 bin kadın, bir yıl içinde, toplam 42 bin 600 kilo verdi.