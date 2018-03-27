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Bugün 11:10 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:14 TSİ )

Kaçak 59 şahıs, uygulamada yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünün Asayiş Olayları ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar kapsamında çeşitli suçlarından aranan ve haklarında 1 ila 15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması için suç ve suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacı ile çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Kocaeli’de Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde 22 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında düzenlenen uygulamaya Asayiş Şube, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlükleri ile Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinin destek verdiği uygulamalara toplam 108 ekip ve 366 personel katıldı.

Ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda başta adam öldürme, gasp, yağma, cinsel suçlar, mala karşı işlenen suçlar, FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak üzere çeşitli suçlarından aranan ve haklarında 1 ila 15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 59 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 97 yakalama emrinin gereği yapıldı. Ayrıca aranan bir şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 16 adet mermi ele geçirildi. Cinsel suçlardan aranan şahısların tetkikinde 3 şahsın halen cezaevinde bulunduğu, 5 şahsın yurt dışında bulunduğu ve bu şahıslardan 3 şahıs hakkında ilgili birimler tarafından kırmızı bülten düzenlendiği belirtildi.

Bugün 11:10 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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