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Kocaeli’de DEAŞ operasyonu 12 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütüne eleman yetiştirdiği tespit edilen bir derneğe yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütüne eleman temin eden, örgütün hedef ve ideolojisi çerçevesinde Selefi/Tekfiri görüşler doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulunan, DEAŞ terör örgütüne müzahir şahısların çocuklarına yönelik eğitim veren ve örgütün benimsediği Selefi/Tekfiri İdeoloji doğrultusunda Dilovası İlçesi’nde kurulu bulunan bir derneğe 14 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde, DEAŞ Terör örgütü güdümünde faaliyet gösterdikleri tespit edilen A.P, K.A, S.T.A, M.A, D.A, N.A, İ.Ö, E.A, S.O, Ö.Y, D.Ç. ve R.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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