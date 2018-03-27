Kocaeli İş Kurumu açık iş ilanlarını paylaştı. Buna göre, ilimizde faaliyet gösteren 379 firmanın eleman açığı bulunuyor. İş ilanları ve firmaların iletişim bilgilerini görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Bugün 11:42 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:34 TSİ )
379 firma eleman arıyor!
Kocaeli İş Kurumu açık iş ilanlarını paylaştı.
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Bugün 11:42 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(1 )
Cihan - Sefa sirmen başkanlık yaptığı o dönemi arıyorum o taraftar nerde şimdi dort buyukler kocaeliye geldiği zaman cekinirlerdi.
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