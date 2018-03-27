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379 firma eleman arıyor!

Kocaeli İş Kurumu açık iş ilanlarını paylaştı.

Kocaeli İş Kurumu açık iş ilanlarını paylaştı. Buna göre, ilimizde faaliyet gösteren 379 firmanın eleman açığı bulunuyor. İş ilanları ve firmaların iletişim bilgilerini görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
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Bugün 11:42 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Cihan - Sefa sirmen başkanlık yaptığı o dönemi arıyorum o taraftar nerde şimdi dort buyukler kocaeliye geldiği zaman cekinirlerdi.

Yanıtla . 0Beğen 27 Mart 12:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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