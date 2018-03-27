Vatandaşlar, çocuk parkını geri istiyor!

Geçtiğimiz hafta 12 yeri ihaleye çıkararak kiralayan İzmit Belediyesi'ne Şehri Kaptan Semt sakinleri tepkili. Mahallenin ortasındaki parktaki oyun alanlarının tenis kortu olarak ücret karşılığı kiralanmasına tepki gösteren Şehri Kaptan semt ve Sarayönü Sokak sakinleri bir araya gelerek İzmit Belediyesine tepkilerini dile getirdiler.

"BURADAN PARA İSTEYECEKLER"

İmza kampanyası da başlatan semt sakinleri Kavanlar İnşaatı göreve davet etti. Semt sakinleri toplantıda “Biz burayı Kavanlar’dan çocuk parkı ve oyun alanlarının taahhütleri ile satın aldık. İzmit Belediyesi'nin burayı kiralamasına anlam veremiyoruz. Kiralayan arkadaş buradan para kazanmak isteyecek soyunma odaları dinlenme çay bahçesi yapacaktır. Buranın doğal görüntüsü bozulacaktır.

"KİRALANMASINA ANLAM VEREMEDİK"

Ayrıca zamanında buraya herhangi bir şey yapılamayacağı taahhüdü ile yüksek paralara satın aldığımız evlerin parkından ücret ödeyerek çocuklarımız faydalanacak. İzmit Belediyesi’nin 1.010 TL’ye kiralamasına anlam veremedik. Belediyemizin bu paraya ihtiyacımı var. Biz buradan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Belediye yetkililerine sesleniyoruz. Biz semt sakinleri olarak belediyenin sosyal hizmeti olarak parkın ve oyun alanlarının yeniden düzenlenerek, güzelleştirilmesi sonrasında ücretsiz olarak geri istiyoruz. Başkanımız Nevzat Doğan’a da bu yakışır” dediler.