İzmit Atatürk Meslek Lisesi ve Magna’dan iş birliği

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahir Yerlikaya ve Öğretmenleri Magna İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım’ı ziyaret ettiler. Geçen yıl Magna’nın desteği ile Ankara yapılan robot yarışmasında birinci olan İzmit Atatürk Meslek ve Anadolu Lisesi bu yılda Magna’nın desteği ile yarışmaya daha geniş yelpazede hazırlanıyorlar. Okul yönetimi desteklerinden dolayı Magna İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım’a teşekkür plaketi verdi.