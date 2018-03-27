Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahir Yerlikaya ve Öğretmenleri Magna İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım’ı ziyaret ettiler. Geçen yıl Magna’nın desteği ile Ankara yapılan robot yarışmasında birinci olan İzmit Atatürk Meslek ve Anadolu Lisesi bu yılda Magna’nın desteği ile yarışmaya daha geniş yelpazede hazırlanıyorlar. Okul yönetimi desteklerinden dolayı Magna İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım’a teşekkür plaketi verdi.
Bugün 12:05 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:08 TSİ )
İzmit Atatürk Meslek Lisesi ve Magna’dan iş birliği
İlimizde üretim yapan dünya devi Magna Otomotiv, yenilik ve geleceğe destek olmaya devam ediyor.
Bugün 12:05 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz