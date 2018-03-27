Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:08 TSİ )

İzmit Atatürk Meslek Lisesi ve Magna’dan iş birliği

İlimizde üretim yapan dünya devi  Magna Otomotiv, yenilik ve geleceğe destek olmaya devam ediyor.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahir Yerlikaya ve Öğretmenleri Magna İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım’ı ziyaret ettiler. Geçen yıl Magna’nın desteği ile Ankara yapılan robot yarışmasında birinci olan İzmit Atatürk Meslek ve Anadolu Lisesi bu yılda Magna’nın desteği ile yarışmaya daha geniş yelpazede hazırlanıyorlar. Okul yönetimi desteklerinden dolayı Magna İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım’a teşekkür plaketi verdi.

Bugün 12:05 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
379 firma eleman arıyor! mask
379 firma eleman arıyor!
Milyonlarca araç sahibine kötü haber! mask
Milyonlarca araç sahibine kötü haber!
Kocaeli Gayrimenkul, şov yaptı mask
Kocaeli Gayrimenkul, şov yaptı
KOTO 21. Meslek Komitesi aday listesini açıkladı mask
KOTO 21. Meslek Komitesi aday listesini açıkladı
Fevziye için talipli çıkmadı! mask
Fevziye için talipli çıkmadı!
İzmit Atatürk Meslek Lisesi ve Magna’dan iş birliği mask
İzmit Atatürk Meslek Lisesi ve Magna’dan iş birliği
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı! mask
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı!
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
Şehit acısı Gölcük’e düştü mask
Şehit acısı Gölcük’e düştü
Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü mask
Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü

GALERİ

Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL