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Kocaeli Gayrimenkul, şov yaptı

Kocaeli Gayrimenkul, İDEV 2018’de hem projeleri yanıttı hem şov yaptı.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 4. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV) ile 2. Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı sona erdi. Binlerce ziyaretçinin katıldığı fuarda ilimizin önde gelen firmaları arasında yer alan Kocaeli Gayrimenkul hem projeleri yanıttı hem şov yaptı.

PROJELERİNİ TANITTILAR

Kocaeli Gayrimenkul'ün genç ve başarılı sahibi Hakan Sin ve ekibi fuarda projelerini tanıttı. Kocaeli Gayrimenkul’ün reklam yüzü olan miniklerinde katıldığı standa ilgi büyük oldu. İDEV Fuarında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hakan Sin, “inandığımız değerler doğrultusunda çok çalışarak birçok başarılara imza atmış bulunuyoruz. Yoğun rekabetin olduğu değerleme ve danışmanlık sektöründe çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ülkemize katkı sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Uzman danışman kadromuz ve bilgi birikimimizle; doğru, bağımsız, kaliteli, güvenilir ve etik kurallara uygun hizmetimizi devam ettirip, verimli ve karlı çalışma prensibimizle sektöre değer katmaya devam edeceğiz. Kocaeli Gayrimenkul’u tercih eden ve bize güvenen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:11 TSİ - Ekonomi

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