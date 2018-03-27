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Sepaş enerji, minik Youtuber arıyor

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da 1,7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, bir çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Enerji tasarrufu konusunda çocukları bilinçlendirmek ve sosyal medyada farkındalık yaratmak için “Sepaş Enerji minik Youtuber’ını arıyor yarışmasını düzenliyor.

6 yaşından büyük çocukların “Sepaş Enerji minik Youtuber’ını arıyor” yarışmasına katılmak için yapması gereken tek şey “enerji tasarrufu” konulu bir video çekerek Facebook aracılığıyla Sepaş Enerji’ye iletmek. 6 Nisan’a kadar başvuruları devam eden yarışmanın kazananı 10 Nisan’da Sepaş Enerji’nin Facebook ve Instagram hesabında açıklanacak.
Youtuber olmak isteyen miniklerin Sepaş Enerji Facebook sayfasına gönderdikleri videolar arasında enerji tasarrufunu en yaratıcı şekilde anlatan video jüri tarafından seçilecek. Kazanan Youtuber, Sepaş Enerji tarafından KidZania’ya götürülerek kanalı için ilk videosunu KidZania’da bulunan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde çekme fırsatı yakalayacak. Minik Youtuber, Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde görevleri yerine getirip “Enerji Tasarrufu Uzmanı” olacak. Seçilen Youtuber’ın evinde çekeceği 3 video ile Çocuklar Ülkesi Kidzania’da çekeceği videoya Sepaş Enerji’den kamera ve medya desteği sağlanacak.
Kazanan minik Youtuber’ın yanı sıra Sepaş Enerji’ye videosunu gönderen 10 çocuğa da Kidzania giriş bileti hediye edecek.Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgiye Sepaş Enerji Facebook hesabından ulaşılabilir.

Bugün 12:12 TSİ - Ekonomi

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