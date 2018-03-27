Modern Penthatlon da tamam

Yüzme ve koşu yarışları yapılırken, 36 sporcunun katıldığı yarışmalarda ilk iki sırayı alan sporcular, İlimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut yarışları izlerken, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.