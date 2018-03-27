Yüzme ve koşu yarışları yapılırken, 36 sporcunun katıldığı yarışmalarda ilk iki sırayı alan sporcular, İlimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut yarışları izlerken, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.
Bugün 12:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:22 TSİ )
Modern Penthatlon da tamam
2017-2018 Spor etkinliklerinde yer alan ve her yıl düzenlenen, Modern Penthatlon yarışmaları, atletizm pistinde gerçekleştirildi.
Bugün 12:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz