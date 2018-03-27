U-17’ler sahalara!

Yarın akşam da 3 maç var. Günün programı şöyle…
D-ARSLAN.-ÇINARLI 19.15 ARSLAN.
H-B.BAĞI-DARICA 19.00 B.BAĞI
H-M.FENARİ-GEBZE 19.00 M.OKTAY
Kocaeli U-17 Futbol Ligi maçları aralıksız olarak devam ediyor.
Yarın akşam da 3 maç var. Günün programı şöyle…
D-ARSLAN.-ÇINARLI 19.15 ARSLAN.
H-B.BAĞI-DARICA 19.00 B.BAĞI
H-M.FENARİ-GEBZE 19.00 M.OKTAY
Bugün 12:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz