Okuldan çıkar çıkmaz stada koşacak U-13’ler, müthiş bir mücadeleye tutuşacak. Saat 19.00’da Cephanelik Stadı’nda oynanacak maçta Kocaeli Yenişehirspor ile Kocaeli Gençspor karşı karşıya gelecek.
Bugün 12:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:25 TSİ )
Yenişehirspor / Kocaeli Genç
U-13 Futbol Ligi’nde bu akşam tek maç oynanacak.
Bugün 12:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz