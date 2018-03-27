U-19 Futbol Ligi’nde Play-Off mücadeleleri devam ederken, yarın saat 19.15’te Kullarspor ile Gölcük İdman Yurduspor karşı karşıya gelecek.
Bugün 12:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:26 TSİ )
Kullarspor / Gölcük İ.Y.
Mahalli futbol liglerinde altyapı ligleri olanca hızıyla sürüyor.
Bugün 12:24 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz