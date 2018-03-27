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Bugün 12:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:27 TSİ )

Amatörler aman dikkat!

Futbol İl Temsilciliği ve tertip kurulu, iki maçta değişiklikle ilgili resmi açıklama yaptı.

İşte açıklama… “29.03.2018 Perşembe günü Metin Oktay Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler - Çayırova Spor U-17 müsabakası , 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler'in müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir… 29.03.2018 Perşembe günü Şekerpınar Stadı’nda saat 19.00 da oynanması gereken Çayırova Gümüş Spor - Çerkeşli Spor U-17 Futbol müsabakası , Çayırova Gümüş Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir…”

Bugün 12:25 TSİ - Spor

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