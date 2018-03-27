İşte açıklama… “29.03.2018 Perşembe günü Metin Oktay Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler - Çayırova Spor U-17 müsabakası , 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler'in müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir… 29.03.2018 Perşembe günü Şekerpınar Stadı’nda saat 19.00 da oynanması gereken Çayırova Gümüş Spor - Çerkeşli Spor U-17 Futbol müsabakası , Çayırova Gümüş Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir…”
Bugün 12:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:27 TSİ )
Amatörler aman dikkat!
Futbol İl Temsilciliği ve tertip kurulu, iki maçta değişiklikle ilgili resmi açıklama yaptı.
Bugün 12:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz