40 puana bir an önce ulaşmalıyız

Ancak Yeşil Siyahlıların en kısa sürede 40 puan barajını aşması gerekiyor. Rakiplerin kalan haftalarda bir birleri ile yapacağı maçlar da dikkat çekiyor.
KOCAELİSPOR KALAN MAÇLARI (33)
Cizrespor
Düzyurtspor (D)
Kızılcabölük
Karacabey (D)
Tepecik
Adliyespor (D)
AYDINSPOR’UN KALAN MAÇLARI (24)
Karacabey
Tepecik (D)
Adliyespor
Sultanbeyli (D)
Utaş Uşak
Tekirdağ (D)
TEKİRDAĞSPOR’UN KALAN MAÇLARI (23)
Adliyespor
Sultanbeyli (D)
Utaş Uşak
Osmaniye (D)
Karaköprü (D)
Aydınspor
ARSİNSPOR’UN KALAN MAÇLARI (22)
Kızılcabölük
Karacabey (D)
Tepecikspor
Adliyespor (D)
Sultanbeyli
Utaş Uşak (D)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz