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Bugün 12:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:31 TSİ )

40 puana bir an önce ulaşmalıyız

Kocaelispor’da son 3 maçta sadece 1 puan alındı ve takımın hedefi kalmadı.

Ancak Yeşil Siyahlıların en kısa sürede 40 puan barajını aşması gerekiyor. Rakiplerin kalan haftalarda bir birleri ile yapacağı maçlar da dikkat çekiyor.

KOCAELİSPOR KALAN MAÇLARI (33)

Cizrespor

Düzyurtspor (D)

Kızılcabölük

Karacabey (D)

Tepecik

Adliyespor (D)

AYDINSPOR’UN KALAN MAÇLARI (24)

Karacabey

Tepecik (D)

Adliyespor

Sultanbeyli (D)

Utaş Uşak

Tekirdağ (D)

TEKİRDAĞSPOR’UN KALAN MAÇLARI (23)

Adliyespor

Sultanbeyli (D)

Utaş Uşak

Osmaniye (D)

Karaköprü (D)

Aydınspor

ARSİNSPOR’UN KALAN MAÇLARI (22)

Kızılcabölük

Karacabey (D)

Tepecikspor

Adliyespor (D)

Sultanbeyli

Utaş Uşak (D)

Bugün 12:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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