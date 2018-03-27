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Kaman: AKP'nin MHP kolları var

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, haftalık olağan basın açıklamasını gerçekleştirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, haftalık olağan basın açıklamasını gerçekleştirdi. Kaman, Büyükşehir mehteran takımını İstiklal Marşı skandalıyla ilgili, “Büyükşehir Belediyesi’nde soruşturma başlatıldı şeklinde bir açıklama geldi. Nihayet doğruyu gördüler. Kendilerince bu olayın spontene geliştiğini ifade ettiler. Biz buna pek inanmadık ama inanmış gibi yapalım. Yaptıkları hatanın farkına varmaları bizi mutlu etti. Umarım bundan sonra böyle bir hata yapmazlar” ifadelerinde bulundu.

ARTIK AKP’NİN MHP KOLLARI VAR

Kaman, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün, Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin İstiklal Marşı skandalıyla ilgili sorular cevap vermekten kaçmasıyla ilgili soru üzerine, “MHP çok büyük bir parti ama artık AKP’nin gençlik kolları var. Kadın kolları var. Birde MHP kolları var. Bunun ispatı budur. AKP ne derse MHP onu demek zorunda kalıyor. Kendi hür iradesinde uzaklaşmış bir vaziyettedir” şeklinde konuştu.

MUHTAR PROJESİ

Konuşmalarının devamında muhtarlarla ilgili projelerini olduğunu ifade eden Kaman, “Muhtarla ilgili çalışmamız var. Biliyorsunuz geçenlerde Kandıra’da bir muhtar intihara teşebbüs etti. Belediye başkanına sözünü dinletemediği için böyle bir eylemde bulundu. Muhtarların sorunları var. Kendi hizmet bölgeleriyle ilgili talepte bulunduklarında birim amirleri tarafından dikkate alınmıyor muhtarlarımız. Muhtarlarımız halk ve bürokratlar arasında sıkışıp kalmış durumdadırlar. Bu intihar teşebbüsü ise bunu en büyük örneğidir. Muhtarlarımıza kamu tüzel kişiliği verilmesini, mali ve özlük hakları sorunlarının düzeltilmesini istiyoruz. Muhtarlarımıza oy avcılığı için yurt dışı gezisi düzenleyeceklerine muhtarlarımızı sesine kulak versinler. İktidarı bu konuda eleştiriyoruz. Bizde bu kapsamda seçime kadar çalışmak üzere bir ekip oluşturduk. “Anlat Muhtarım Dinleyelim” projesiyle birlikte kurduğumuz ekibimiz muhtarlarımızı ziyaret ederek muhtarlarımızın sorunlarını dinleyecek. Bunların analizini yapıp iktidara geldiğimizde de bu sorunları düzelteceğiz. Muhtarlarımızı il binamızı arayıp sorunlarını bizlere iletebilirler” dedi.

PAZAR GÜNÜ KURULTAY VAR

Pazar günü Ankara’da yapılacak büyük kurultay ile ilgili konuşan Kaman, “Biliyorsunuz YSK’nın seçilmişlerle seçime girilebilir kararı gereği olağanüstü büyük kurultayımız gerçekleşecek. 1 Nisan 2018 Pazar günü Ankara Arena’da gerçekleşecek. Biz Kocaeli il teşkilatı olarak bütün il ve ilçelerden 20 otobüs ayarladık. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece 01:30’da Ankara’ya hareket edilecektir. Tüm Kocaeli halkı davetlidir” diyerek sözlerine verdi.

Bugün 12:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(1)
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Reyyan - Tek kelimeyle MUHTEŞEM

Yanıtla . 0Beğen 27 Mart 13:18

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