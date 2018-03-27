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Stadın teslim tarihi belli oldu!

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İsmetpaşa Stadı ve arazisinin 1 Nisan itibari ile yeni sahiplerine teslim edeceklerini ifade etti.

Henüz resmi olmasa da 15 Nisan’da Yeni Kocaeli Stadı’na geçmesi beklenen Kocaelispor’da lig için her hangi bir iddia kalmadı. Yeşil Siyahlıların küçük de olsa düşme riski bulunuyor. Gündemdeki konular transfer tahtasının açılıp açılmayacağı ve yeni stada geçiş. 50’den fazla dosyası bulunan Kocaelispor’da yönetim kurulu alacaklıların avukatları ile temasları sürdürüyor. Yeşil Siyahlıların kasasında 9 milyon lira bulunuyor ve kapatılması gereken borç miktarı 30 milyon.

CİZRE MAÇI SON MAÇ (MI?)

Kocaelispor, Cumartesi günü Cizrespor’u konuk edecek. Bu maçın İsmetpaşa Stadı’nın son maçı olacağı düşünülüyor. Ancak Kocaelispor tarafı “Eksiklikler var” diyerek yeni stada geçmekten imtina ediyor. Bakanlık tarafı ile bir sorun olmadığını ısrarla vurguluyor. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 1 Nisan’da stat ve çevresini yeni sahiplerine vereceklerini belirtti.

TESLİM ETMEK ZORUNDAYIZ

Çintimar konu ile ilgili olarak “Geçenlerde de belirtmiştim. Bizden yana hiçbir sorun yok. Bizden istenen neyse yerine getirdik. Çimler için özel cihazlar da tedarik ettik. Net konuşmak gerekirse ekibimiz yeni statta gecesini gündüzüne katıyor. 1 Nisan itibari ile stat ve çevresini yeni sahiplerine teslim etmek zorundayız. Yeni Kocaeli Stadı’nda maç oynanılması konusunda her hangi bir sorun yok” diye konuştu.

Bugün 12:34 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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