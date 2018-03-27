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Kartepe’de kaçak hafriyat dökümüne zabıta engeli!

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen kaçak hafriyat dökümlerini takip ederek, izinsiz döküm yapanlara hakkında idari işlem yapıyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçe kırsalında bulunan boş arazilerdeki kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçmek adına yoğun ve titiz bir çalışma sergiliyor. İlçe genelinde belirlenen hafriyat alanları dışındaki bölgelere hafriyat ve inşaat atığı dökenlere göz açtırmadıklarını belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Önemli bir geçiş merkezi olan ilçemizde çevre kirliliği oluşmaması adına ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kaçak dökümle ilgili arkadaşlarımız titizlikle konu üzerinde hassas bir çalışma yaparak atıkları dökenleri tespit ediyorlar. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerimizi tüm gün sürdürüyoruz. İzinsiz döküm yaparak çevre kirliliğine sebep verenlere de Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uyguluyoruz. Tespit edilen kişi ve kurumlar gerekli izinleri almak üzere hafriyatın kaldırılması ve idari yaptırımlar uygulanmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Şube Müdürlüğü’ne havale ediliyor” dedi.

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