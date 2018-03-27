Kocaeli Barosu da Bilnet’ten yararlanacak

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü, yeni eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencileriyle hizmete girecek. Anaokulundan liseye kadar 58 derslik bulunan okul aynı zamanda ilimizin ilk özel Fen Lisesi de olacak. Bilnet, erken kayıt avantajlarından Kocaeli Barosu’nun yıl boyunca yararlanabilmesi için protokol imzaladı.

HER ÖĞRENCİ EN AZ BİR ENSTRÜMAN

Kocaeli Barosu Başkanı Av.Sertif Gökçe ile önceki gün bir araya gelen Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Okulumuz anaokulundan liseye 58 derslikten oluşuyor. Toplam 15000 m2 kapalı alana, 3600 m2 bahçe alanına sahip. Her branşa uygun 4 farklı spor salonumuz, 3 bilişim, 4 müzik, 3 görsel sanatlar dersliğimiz var. Beş laboratuvar ve 3 kütüphane bulunuyor. Hedefimiz sadece sınavlarda istediği bölümleri kazanan öğrenciler yetiştirmek değil. Aynı zamanda her öğrencimizin en az bir enstrüman çalacak kadar müzik eğitimi, en az bir branşta çok iyi olacak kadar spor eğitimi almasını ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşmasını da istiyoruz” dedi.

1500'DEN FAZLA AVUKAT

Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe de, Bilnet okullarının ilimize gelmiş olmasından çok mutlu olduklarını söyledi, “İlimizde eğitimin kalitesini artırmak amacıyla yapılan bu tür yatırımlar bizleri de mutlu ediyor” dedi. İmzalanan protokol gereği ilimizdeki 1500’den fazla avukat Bilnet’in erken kayıt avantajlarından bir yıl boyunca yararlanacak. Protokol töreninde Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Müdürü Yasemin Demirkol, Kurumsal İletişim Müdürü Sinan Yazıcı ile İdari Müdür Fatih Korkmaz da yer aldı.