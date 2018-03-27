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Park kavgasında bacağından vurdu!

Körfez'de, iki sürücü arasında park etme meselesi nedeniyle kavga çıktı. A.A. başına tabancanın kabzasıyla vurduğu A.Y.'nin bacağına ateş ederek yaraladı.

Olay, Körfez Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park etme meselesi nedeniyle A.A. ile F.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir süre önce adam yaralama suçundan yargılanan ve denetimli serbestlikle serbest bırakılan A.A. tabancasını çıkararak F.Y.'nin kardeşi A.Y.'nin başına silahın kabzasıyla vurdu. A.A. daha sonra ateş ederek A.Y.'yi bacağından vurdu. A.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan A.Y. ise kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 13:57 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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