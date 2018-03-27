Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulun Robot Kulübü'ne sağladığı maddi ve manevi desteklerden dolayı Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. İlgi ve alakadan memnun kalan Emin Bilgin eğitime yapılan katkının aslında ülkenin yarınlarına yapıldığının altını çizdi.
Bugün 14:17 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:18 TSİ )
Atatürk MTAL'dan Tekfen'e teşekkür ziyareti
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bugün 14:17 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz