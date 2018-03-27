Atatürk MTAL'dan Tekfen'e teşekkür ziyareti

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulun Robot Kulübü'ne sağladığı maddi ve manevi desteklerden dolayı Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. İlgi ve alakadan memnun kalan Emin Bilgin eğitime yapılan katkının aslında ülkenin yarınlarına yapıldığının altını çizdi.