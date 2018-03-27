Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:17 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:18 TSİ )

Atatürk MTAL'dan Tekfen'e teşekkür ziyareti

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş  Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulun Robot Kulübü'ne sağladığı maddi ve manevi desteklerden dolayı Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. İlgi ve alakadan memnun kalan Emin Bilgin eğitime yapılan katkının aslında ülkenin yarınlarına yapıldığının altını çizdi.

Bugün 14:17 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyük sınava bir gün kaldı! mask
Büyük sınava bir gün kaldı!
Kocaeli Barosu da Bilnet’ten yararlanacak mask
Kocaeli Barosu da Bilnet’ten yararlanacak
Nesibe Aydınlı olmak için 3000’e yakın öğrenci sınava girdi mask
Nesibe Aydınlı olmak için 3000’e yakın öğrenci sınava girdi
Lise öğrencileri Kuruçeşme de helva dağıttı mask
Lise öğrencileri Kuruçeşme de helva dağıttı
Eğitimde çıta en “Tepe”de mask
Eğitimde çıta en “Tepe”de
Huzuru bu festivalde bulacaksınız! mask
Huzuru bu festivalde bulacaksınız!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı! mask
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı!
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
Şehit acısı Gölcük’e düştü mask
Şehit acısı Gölcük’e düştü
Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü mask
Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü

GALERİ

Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL