Gençlerin forma hasreti!

Henüz ligde rahat bir konum elde edemeyen Yeşil Siyahlıların en kötü 2 haftada ligi amorti etmesi ve gençlere yol açması bekleniyor. Gençlerin alacağı her dakika gelecek adına önemli bir yatırım olacak.

FATİH 27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Takımın sağ beki 1998’li Fatih Adıgüzel sezon başından bu yana en istikrarlı genç futbolcular arasında başı çekiyor. Başarılı sağ bek 26 lig 1 de kupa maçında forma giydi. Kupa maçı ile birlikte toplam 17 maçı olan 2001’li Gökdeniz attığı 3 golle dikkat çekti. 1999’lu Kerem Yıldırım 11, 1998’li Onur Kandöken ise 6 maçta dakika buldu.

KOCAELİSPOR’UN ŞANS BEKLEYEN GENÇLERİ:

Volkan M.Korkmaz 1997 Kaleci

Fatih Adıgüzel 1998 Sağ bek

Onur Öztonga 2000 Stoper

Gökdeniz Bayrakdar2001 Sol kanat

Ferhat Ertukuş 1999 Stoper

Kerem Yıldırım 1999 Orta Saha

Onur Kandöken 1998 Forvet