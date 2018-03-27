Gençlerin forma hasreti!

Henüz ligde rahat bir konum elde edemeyen Yeşil Siyahlıların en kötü 2 haftada ligi amorti etmesi ve gençlere yol açması bekleniyor. Gençlerin alacağı her dakika gelecek adına önemli bir yatırım olacak.
FATİH 27 MAÇTA FORMA GİYDİ
Takımın sağ beki 1998’li Fatih Adıgüzel sezon başından bu yana en istikrarlı genç futbolcular arasında başı çekiyor. Başarılı sağ bek 26 lig 1 de kupa maçında forma giydi. Kupa maçı ile birlikte toplam 17 maçı olan 2001’li Gökdeniz attığı 3 golle dikkat çekti. 1999’lu Kerem Yıldırım 11, 1998’li Onur Kandöken ise 6 maçta dakika buldu.
KOCAELİSPOR’UN ŞANS BEKLEYEN GENÇLERİ:
Volkan M.Korkmaz 1997 Kaleci
Fatih Adıgüzel 1998 Sağ bek
Onur Öztonga 2000 Stoper
Gökdeniz Bayrakdar2001 Sol kanat
Ferhat Ertukuş 1999 Stoper
Kerem Yıldırım 1999 Orta Saha
Onur Kandöken 1998 Forvet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz