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Bugün 14:20 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:22 TSİ )

Bu da Master derbisi!

Marmara Masterler Ligi’nin başarılı takımlarından Kocaeli Master, çeyrek finalde İstanbul Dost Master karşısında 2-1 ve 3-2’lik galibiyetlerle turlamış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Yeşil Siyahlıların yarı finaldeki rakibi Gebze Master olacak.

Marmara Master Ligi’nin ilk iki sezonunda Kocaeli Master, üçüncü sezonunda da Gebze Master şampiyon olmuştu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve her geçen gün büyüyen organizasyonda şampiyonlar Kocaeli Master ile Gebze Master yarı finalde eşleşti. Erken final olarak nitelendirilen eşleşmenin büyük bir çekişmeye sahne olacağı düşünülüyor.

KARTEPE DE SON 4’TE

Marmara Masterler Ligi Yarı final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final maçı 1 Nisan, final maçı ise 8 Nisan Pazar günü İstanbul Esenler Stadı’nda oynanacak. Maç saatleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Diğer yarı final maçında da Kasımpaşa Master ile temsilcilerimizden Kartepe Master karşılaşacak. Kasımpaşa, Darıca’yı 1-1 ve 3-2’lik skorlarla elemiş ve son 4’e adını yazdırmıştı.

Bugün 14:20 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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