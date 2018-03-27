Bu da Master derbisi!

Marmara Master Ligi’nin ilk iki sezonunda Kocaeli Master, üçüncü sezonunda da Gebze Master şampiyon olmuştu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve her geçen gün büyüyen organizasyonda şampiyonlar Kocaeli Master ile Gebze Master yarı finalde eşleşti. Erken final olarak nitelendirilen eşleşmenin büyük bir çekişmeye sahne olacağı düşünülüyor.

KARTEPE DE SON 4’TE

Marmara Masterler Ligi Yarı final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final maçı 1 Nisan, final maçı ise 8 Nisan Pazar günü İstanbul Esenler Stadı’nda oynanacak. Maç saatleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Diğer yarı final maçında da Kasımpaşa Master ile temsilcilerimizden Kartepe Master karşılaşacak. Kasımpaşa, Darıca’yı 1-1 ve 3-2’lik skorlarla elemiş ve son 4’e adını yazdırmıştı.