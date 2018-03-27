7. Boru mu 10. Yıl mı ?

Kocaeli Okullar Arası Yıldız Erkekler 2. Lig Futbol İl Birinciliği Yarı Final maçları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynandı. İki maçın ardından finale çıkan iki takım belli oldu. Bugünkü final maçında 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ile 7 Boru Orta Okulu şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Bu müthiş maç saat 11.00’de başlayacak. Günün ilk maçında ise üçüncülük maçı Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu ile Kuru Çeşme Fatma Seher Ortaokulu arasında oynanacak.

75.YIL-ŞEHİT ÖĞRETMEN MAÇI NEFES KESTİ

Günün ilk maçında 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ile Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu karşılaştı 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Erkan Aydın takımını 2-1 yendi ve ilk finalist oldu. Bu maç penaltılara giderken, nefesler kesildi. Maç sonunda ise yenilenler gözyaşı döktü, kazananlar sevinç yaşadı. Günün ikinci maçında 7.Boru Ortaokulu, rahat bir oyun sonrasında ligin flaş takımı Kuruçeşme Fatih Seher Ortaokulu’nu 4-0 yendi ve ikinci finalist oldu. Yaklaşık 15 gün önce başlayan Yıldız Erkekler 2.Lig Futbol İl Birinciliği maçları bugün sona eriyor. Üçüncülük maçı 10.00, final maçı ise saat 11.00’deda M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.

75 YIL CUMHURİYET O.O: 2 Ş.Ö ERKAN AYDIN O.O: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Mustafa Çalışkan ***

75 YIL CUMHURİYET O.O: Oğuz ***, Yiğit ***, Hasan ***, Melih ***, Efe ***, Ali ***, Talha ***, Eren *** (Tolga **)

Ş.Ö ERKAN AYDIN O.O: Kutaycan ***, Ferhat **, İlker **, Diyar **, Mert ** (Tahir **), Tuncer ***, Baran **(Can **), Roşat **

GOLLER: Yiğit (2)(75 Yıl Cumhuriyet), Diyar (1)

7. BORU O.O: 4 KURU ÇEŞME FATMA SEHER O.O: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Tolga Türksever ***

7 BOR O.O: Ali ***, Kürşat ***, Emre *** (K.Emre **)(Batuhan **), Umut **, Erdoğan ***, Ege *** (Akif **), Taha ****, Erenay ***

KURUÇEŞME FATMA SEHER O.O: Burak **, Melih **, Harun **, Onur ***, Furkan **, Mertcan ** (Berkay **), Emircan **, Baran ** (Ömürcan **)

GOLLER: Taha (3), Emre (1)

GÜNÜN PROGRAMI:

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

10.00 Ş. ÖĞR. ERKAN AYDIN-K.ÇEŞME FATİH SEHER O.O.

FİNAL MAÇI

11.00 75. YIL CUMHURİYET O.O.-7. BORU ORTAOKULU