Öğrencilere ulaşımda indirim!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada öğrencilere ve indirimli yolculara yüzde 28 indirim sağlayacak protokolü paydaşlarla imzaladı. Antikkapı Toplantı Salonunda düzenlenen "Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirme ve İyileştirme" Protokolü'nde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, sosyal belediyecilik anlamında önemli bir protokole imza atılacağını belirterek, kentte toplamda 90 bini aşan üniversite öğrencisi bulunduğunu söyledi.

Eğitim kenti Kocaeli

Protokolle ulaşım hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi ve ücretin daha alt seviyelerde tutulabilmesi için bu çalışmaların büyük katkı sunacağını ifade eden Aksoy, Kocaeli'nin bir eğitim şehri olma noktasında da çok önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti. Aksoy, imzalanan protokolle öğrencilerin daha iyi koşullarda ve şartlarda yaşamalarına katkı sağlanacağını bildirdi.

"Şehir içinde 0,40 kuruş, uzak mesafede 0,60 kuruşu biz ödeyeceğiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da bir kentin kalitesinin ulaşım sistemlerine bağlı olduğunu anlatarak, ulaşımda konforun insanları mutlu ettiğini söyledi. Vatandaşin yolculuk sırasında en sağlıklı ve kısa yolculuğu tercih ettiğini belirten Karaosmanoğlu, şunları söyledi:

"Bu kent çok kolay bir kent değil. Her yıl 50 bin nüfus artıyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne nüfus 2 kat arttı. 2 milyona yaklaştık. Öğrencilerimizin ekonomik olarak etkilenmemesini arzu ettik. Esnafımızın da çarkı bir şekilde dönsün diyerek yapılacak zammı biz büyükşehir olarak sağlayacağız. Öğrencimizin bu zamlardan etkilenmemesi için onlara yapılması gereken zammı biz kurum olarak karşılıyoruz. Tüm öğrencilerimizin şehir içindeki seyahatlerde 0,40 kuruşunu, Gebze ile Karamürsel gibi uzak ilçelerimiz için de 0,60 kuruşunu belediyemizin bütçesinden ödeyeceğiz."

İmzaladılar

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de protokolde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Aksoy, Karaosmanoğlu, Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Ateş, Kocaeli Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt arasında işbirliği protokolü imzalandı.