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Başkanlıktan düşürmek istediği başkanı ziyarete gitti

Başkanlıktan düşürmek için imza topladığı CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın düzenlediği basın toplantısına katılan Ercan Umutlu, Hasan Ayaz’a karşı Küçükkaya’ya destek verdi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet ÜmitKüçükkaya’yamuhalif olarak bilinen İzmit Belediye Meclis Üyesi Ercan Umutlu ve ekibi CHP İzmit’te olağanüstü kongre yapılması için imza toplamaya başlamıştı. Umutlu, “Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimleriKüçükkayailealacağımıza inanmıyorum” diyerek 220 ile 250 arası imza topladıklarını ve ilerleyen günlerde notere giderek somut adım atacaklarını söylemişti. Eğer imza toplanarak notere gidilseydi adayları büyük ihtimalle Engin Özcan olacaktı.Fakat bu gerçekleşmedi ve Umutlu ile ekibiKüçükkaya’yıbaşkanlıktan düşüremedi.

AYAZ’A KARŞI BİRLEŞTİLER

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın düzenlediği basın toplantısında CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet ÜmitKüçöükkayahakkında, “Mehmet kardeşimiz kendi kongresinde yediği çizikleri, kendisini düşürmek için hakkında toplanan imzaları, AK Parti üzerinden telafi etmek unutturmak istiyor. Buna izin vermeyiz, kimse siyaset devşirmesin” sözlerini kullanmıştı. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet ÜmitKüçükkayaise hakkında söylenen bu sözlere cevap vermiş Ayaz’ı siyasi tecrübesizlikle suçlamıştı.Küçükkaya’nındüzenlediği toplantıya ise Hasan Ayaz’ın ‘Düşürmek için imza topluyorlar’ sözlerine konu olan Parti içi muhalefetin öne çıkan ismi Ercan Umutlu katılarak İlçe BaşkanıKüçükkaya’yadestek verdi. Mehmet ÜmitKüçükkaya’yıdüşürmekçinimza toplayan fakat beklediği sayıya ulaşamayan Ercan Umutlu Hasan Ayaz’ın sözlerine ilişkin, “Bunlar parti içi meseleler. AKP’liler demokrasiyi bilmediği için bunları anlamaları zor. Bizim parti içi meselemiz bizi ilgilendirir. Ayaz kendi işine baksın” sözleri ile cevap verdi.

Bugün 15:38 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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