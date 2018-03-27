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Alman turistin katilinin cezası belli oldu!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Alman Rita Darı Winkler'i öldürüp, cesedini evin bodrumuna gömdüğü iddia edilen Ali Kemal Seyhan, müebbet hapse mahkum edildi.

10 Mart 2016 yılında Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen Alman vatandaşı Rita Darı Winkler'i (39) sırtından vuran ve daha sonra bacaklarını kesip bir varile koyduktan sonra Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir dükkanın temeline varille gömerek üzerine beton döken Ali Kemal Seyhan ve ona yardım eden kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan davasında karar açıklandı. Silivri Cezaevin'de tutuklu bulunan sanıklar ise davaya SEGBİS sistemi ile cezaevinden katıldı. Mahkeme heyeti Rita Darı Winkler'i öldüren Ali Kemal Seyhan’ı adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada adam öldürmeye yardım ve yataklık yapma suçlaması ile yargılanan Hüseyin Muharrem Seyhan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde tutularak tahliyesine karar verildi.

"Adli Tıp raporunu kabul etmiyorum"

Karar öncesinde son sözü sorulan Ali Kemal Seyhan, “Ben adli tıp raporunu kabul etmiyorum. Rita’yı sırtından vurmadım. Başta eşim olmak üzere herkesten özür diliyorum. Zaten karım da benden boşanıyor. Olayın bu aşamalara gelmesini hiç istemedim” dedi. Winkler'in avukatı Salim Baki ise, “Mahkeme kararını verdi. Maddi davaların incelenmesi ile ilgili birtakım eksiklikler gördük. En son olarak bu konuda mahkeme heyetine 2 dilekçe verdik. Sanık ve tanık ifadelerindeki bir takım çelişkilerin açıklanmasını istedik. Mahkeme bu dilekçeleri dikkate almadı. İlk yargı aşamasında süreç tamamlandı. Bu karar katledilen Alman vatandaşı Rita Darı Winkler'in ailesini rahatlatır mı bilmiyorum, ama yüce Türk adaleti kararını verdi. Dava bundan sonra üst mahkemede devam edecek” dedi.Maktule Rita Darı Winkler'in aile dostu Abraham Akbıyık ise, “Dava sonucu bizi üzdü. Zira mahkeme adli tıp raporunu kale almadı. Bu cinayet, vahşice, eziyet ederek, üzerinde sigaralar söndürülerek, elleri tellerle bağlanarak, sırtından vurularak işlendi diye rapor var. Mahkeme bu raporu dikkate almadan çok erken bir karara vardı. Yüce Türk adaletine güvenmekten başka da bir şey yok” diye konuştu.

Olay nasıl gerçekleşmişti?

Antalya'da kuaförlük yapan Alman Rita Darı Winkler'den 10 Mart 2016'da İstanbul'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. İstanbul emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Winkler’in erkek arkadaşı Ali Kemal Seyhan'ın ifadesi alınmıştı.İfadesinde, ilişkisinin olduğu Winkler ile Çınarcık'a gidip geldiklerini söylediği öğrenilen Seyhan serbest bırakılmıştı. Seyhan, kalp hastalığı için ameliyat olacağını belirterek Almanya'ya gitmişti. İstanbul’da kaybolduktan sonra, vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Winkler'in katil zanlısı olarak Ali Kemal Seyhan için "yakalama kararı" çıkarılmıştı. Winkler'i öldürdükten sonra cesedini Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde beton dökerek evin bodrum katına gömdüğü iddia edilen Seyhan, güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Cinayette yardımcı olduğu iddiasıyla kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan da tutuklanmıştı.

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