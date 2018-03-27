Ekrem Erdoğan: Basınımız çok güçlü

Gazetemiz tarafından önceki akşam gerçekleştirilen Doruktakiler 2017 ödül törenine katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, yaptığı konuşmasında, ilimiz yerel basınını övdü. Kendisinin de basından sorumlu vali yardımcısı olduğunu dile getiren Erdoğan, Kocaeli’deki 4 yıllık görev süresinde medyanın gücünü çok iyi gördüğünü ifade etti.
“MEDYAMIZ ÇOK ETKİLİ”
Doruktakiler organizasyonunun geçen yıl yapılan ödül törenine de katılım sağladıklarını dile getiren vali yardımcısı Ekrem Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl da bu törende birlikte olmuştuk. 4 yıldır bu şehirdeyim, görevimiz nedeniyle birçok kenti geziyoruz. Kocaeli, sanayi ve ekonomik başta olmak üzere pek çok alanda dinamizm gösteren bir yer, fakat basını da diğer illerimize göre çok güçlü” dedi.
“KOCAELİ GAZETESİ AYRI”
Kent medyasının şehri ve şehrin insanlarını başarı ile temsil edebildiğine vurgu yapan Erdoğan, “Kocaeli’nin medya gücünde ise tarihi ve etkisi anlamında Kocaeli Gazetesi’ni ayrı bir yere koyuyorum. Medyamızdan güzel şeyler öğreniyoruz. Tüm gazeteci arkadaşlarımıza, özellikle bu kurumun çalışanlarına başarılar diliyorum” dedi.
2017 YILININ DORUKTAKİLERİ
YILIN OLAYI
Tramvayın faaliyete geçmesi
YILIN SANATÇISI
Ferhat Göçer
YILIN İŞ ADAMI
Ayhan ÖTER
YILIN İŞ KADINI
Meral ARTUÇ DİNÇOĞLU
YILIN GİRİŞİMCİSİ
Niyazi YELKENCİOĞLU
Ömer ARAL
YILIN İŞÇİSİ
Ümmühan AYSU
YILIN YATIRIMI
Kalibre Boru
YILIN MARKASI
Beşüzzi Pasta
YILIN ÇEVRECİSİ
İSU Genel Müdürlüğü
YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
İzmit Belediyesi Down Cafe
YILIN EĞİTİMCİSİ
Serab BAYKURT
Yukarı Hereke Vatan İÖO Müdürü
YILIN MUHTARI
Kadir KIZIL
Veli Ahmet Mahallesi
YILIN ESNAFI
Çakıroğlu Ekmek Fırını
YILIN SAĞLIKÇISI
Prof. Dr. Mustafa DÜLGER
YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ
Sesimi Duyan Yok mu? Derneği
YILIN BÜROKRATI
Fehmi Rasim ÇELİK
İl Milli Eğitim Müdürü
YILIN HAYIRSEVERİ
Mustafa ATEŞ
Klas Hamal
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
İzmit Belediyesi – Tarih Koridoru Projesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz