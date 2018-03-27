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Ekrem Erdoğan: Basınımız çok güçlü

Doruktakiler 2017 Ödül Töreni’ne katılan Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, “Kocaeli, sadece sanayisi ya da ekonomisi ile değil medyası ile de çok güçlü. Medyamız şehrimizi ve insanımızı başarı ile temsil ediyor” dedi.

Gazetemiz tarafından önceki akşam gerçekleştirilen Doruktakiler 2017 ödül törenine katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, yaptığı konuşmasında, ilimiz yerel basınını övdü. Kendisinin de basından sorumlu vali yardımcısı olduğunu dile getiren Erdoğan, Kocaeli’deki 4 yıllık görev süresinde medyanın gücünü çok iyi gördüğünü ifade etti.

“MEDYAMIZ ÇOK ETKİLİ”

Doruktakiler organizasyonunun geçen yıl yapılan ödül törenine de katılım sağladıklarını dile getiren vali yardımcısı Ekrem Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl da bu törende birlikte olmuştuk. 4 yıldır bu şehirdeyim, görevimiz nedeniyle birçok kenti geziyoruz. Kocaeli, sanayi ve ekonomik başta olmak üzere pek çok alanda dinamizm gösteren bir yer, fakat basını da diğer illerimize göre çok güçlü” dedi.

“KOCAELİ GAZETESİ AYRI”

Kent medyasının şehri ve şehrin insanlarını başarı ile temsil edebildiğine vurgu yapan Erdoğan, “Kocaeli’nin medya gücünde ise tarihi ve etkisi anlamında Kocaeli Gazetesi’ni ayrı bir yere koyuyorum. Medyamızdan güzel şeyler öğreniyoruz. Tüm gazeteci arkadaşlarımıza, özellikle bu kurumun çalışanlarına başarılar diliyorum” dedi.

2017 YILININ DORUKTAKİLERİ

YILIN OLAYI

Tramvayın faaliyete geçmesi

YILIN SANATÇISI

Ferhat Göçer

YILIN İŞ ADAMI

Ayhan ÖTER

YILIN İŞ KADINI

Meral ARTUÇ DİNÇOĞLU

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Niyazi YELKENCİOĞLU

Ömer ARAL

YILIN İŞÇİSİ

Ümmühan AYSU

YILIN YATIRIMI

Kalibre Boru

YILIN MARKASI

Beşüzzi Pasta

YILIN ÇEVRECİSİ

İSU Genel Müdürlüğü

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

İzmit Belediyesi Down Cafe

YILIN EĞİTİMCİSİ

Serab BAYKURT

Yukarı Hereke Vatan İÖO Müdürü

YILIN MUHTARI

Kadir KIZIL

Veli Ahmet Mahallesi

YILIN ESNAFI

Çakıroğlu Ekmek Fırını

YILIN SAĞLIKÇISI

Prof. Dr. Mustafa DÜLGER

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Sesimi Duyan Yok mu? Derneği

YILIN BÜROKRATI

Fehmi Rasim ÇELİK

İl Milli Eğitim Müdürü

YILIN HAYIRSEVERİ

Mustafa ATEŞ

Klas Hamal

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

İzmit Belediyesi – Tarih Koridoru Projesi

Bugün 15:48 TSİ - Gündem

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