Süper Amatör, 1.Küme ve hatta 2.Küme futbol liglerinde yer alan Kartepe takımları, adeta ateş gibi. Tutanın elini yakıyor. Kentin en üst amatör ligi olan Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi’nde 3 Kartepeli, Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e yükselmek için, amansız bir mücadele verirken, derbi üstüne derbi oynanıyor. Liderlik yarışı el yakıyor. Pazar günü oynanan ve Nusretiye’nin lideri 2-1’le devirdiği olaylı derbiden sonra, yarın da Kartepe’nin bir başka derbisinde Suadiye-Nusretiye kapışıyor. Maç 19.00’da Sinan Sipahi’de… İşte günün programı ve son puan durumu…
Bugün 16:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:03 TSİ )
‘TEPE’de derbi ateşine ‘KAR’ mı dayanır?
Bu yıl Kartepe, amatör futbolda bir başka.
Bugün 16:02 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz