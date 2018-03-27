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Bugün 16:02 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:03 TSİ )

‘TEPE’de derbi ateşine ‘KAR’ mı dayanır?

Bu yıl Kartepe, amatör futbolda bir başka.

Süper Amatör, 1.Küme ve hatta 2.Küme futbol liglerinde yer alan Kartepe takımları, adeta ateş gibi. Tutanın elini yakıyor. Kentin en üst amatör ligi olan Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi’nde 3 Kartepeli, Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e yükselmek için, amansız bir mücadele verirken, derbi üstüne derbi oynanıyor. Liderlik yarışı el yakıyor. Pazar günü oynanan ve Nusretiye’nin lideri 2-1’le devirdiği olaylı derbiden sonra, yarın da Kartepe’nin bir başka derbisinde Suadiye-Nusretiye kapışıyor. Maç 19.00’da Sinan Sipahi’de… İşte günün programı ve son puan durumu…

Bugün 16:02 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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