Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:10 TSİ )

Fawori’den dış cepheler için yeni bir ürün: Fenomen

Geniş ürün yelpazesi ve güçlü dağıtım kanalıyla Türk boya sektörünün önemli markalarından Fawori; Fenomen Dış Cephe Boyası ile dış cephelere yeni bir soluk getiriyor.

Türk boya sektörünün önemli markalarından Fawori, “hem iyi kalite, hem iyi fiyat” felsefesi ile ürünlerini geliştirmeye ve çözümler sunmaya devam ediyor. Fawori’nin son olarak pazara sunduğu silikonlu dış cephe boyası Fenomen, daha canlı renkler elde etmeye imkân veren ipeksi mat dokusu, ekstra su itici özellikleri, elastromerik ve nefes alabilen yapısı sayesinde diğer ürünlerden ayrışıyor.

10 yıl garantili

Farklı dokusu ve ipeksi mat parlaklığıyla daha canlı, binlerce renk seçeneği sunan Fenomen Dış Cephe Boyası, UV ışınlarına karşı 10 yıl garantili yüksek renk dayanımı sağlıyor. Elastromerik yapısı sayesinde ani ısı değişimlerinde bina yüzeyinde oluşan kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip Fenomen Dış Cephe Boyası, uygun fiyatıyla tüketiciler ve ustaları en iyi çözümle buluşturuyor.

Fawori Boya hakkında

Neteks Boya Teknolojileri A.Ş. inşaat malzemeleri sektöründeki faaliyetlerine 2003 yılında başlamıştır. Fawori markası adı altında 2005 yılında ülkemizin ilk seramik katkılı boyası Ceramix grubu ürünlerini, 2007’de ısı yalıtım grubu ürünlerini, 2008’de laminat parke grubu ürünlerini, 2010’da ise alçı grubu ürünlerini pazara sunarak ürün pörtföyünü genişletmiştir.

Yüksek performanslı ürünlerinin üretimini Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’nin Gebze ve Kayseri tesislerinde gerçekleştiren Fawori, ülkemizdeki organizasyonunu 25 bölge temsilciliği ve her bölgede konumlanan yaygın dağıtım ağıyla yürütmektedir.

Fawori, çok kısa bir sürede Türk yalıtım sektöründe ilk üç; Türk boya sektöründe de en büyük beş marka arasına girme başarısı göstermiştir. Üretimi, teknolojisi ve kalite anlayışıyla ön plana çıkan Fawori; farklı organizasyon yapısı ve hizmet sistemiyle faaliyetlerini “boya ve ısı yalıtımda hem iyi kalite hem iyi fiyat” sloganıyla sürdürmektedir.

Bugün 16:09 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Milyonlarca araç sahibine kötü haber! mask
Milyonlarca araç sahibine kötü haber!
379 firma eleman arıyor! mask
379 firma eleman arıyor!
KOTO 21. Meslek Komitesi aday listesini açıkladı mask
KOTO 21. Meslek Komitesi aday listesini açıkladı
Fevziye için talipli çıkmadı! mask
Fevziye için talipli çıkmadı!
Kocaeli Gayrimenkul, şov yaptı mask
Kocaeli Gayrimenkul, şov yaptı
Tolga Ok’tan KOTO üyelerine çağrı: Mavi Pusulaya destek verin mask
Tolga Ok’tan KOTO üyelerine çağrı: Mavi Pusulaya destek verin
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı! mask
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı!
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
Şehit acısı Gölcük’e düştü mask
Şehit acısı Gölcük’e düştü
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze

GALERİ

Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL