Fawori’den dış cepheler için yeni bir ürün: Fenomen

Türk boya sektörünün önemli markalarından Fawori, “hem iyi kalite, hem iyi fiyat” felsefesi ile ürünlerini geliştirmeye ve çözümler sunmaya devam ediyor. Fawori’nin son olarak pazara sunduğu silikonlu dış cephe boyası Fenomen, daha canlı renkler elde etmeye imkân veren ipeksi mat dokusu, ekstra su itici özellikleri, elastromerik ve nefes alabilen yapısı sayesinde diğer ürünlerden ayrışıyor.

10 yıl garantili

Farklı dokusu ve ipeksi mat parlaklığıyla daha canlı, binlerce renk seçeneği sunan Fenomen Dış Cephe Boyası, UV ışınlarına karşı 10 yıl garantili yüksek renk dayanımı sağlıyor. Elastromerik yapısı sayesinde ani ısı değişimlerinde bina yüzeyinde oluşan kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip Fenomen Dış Cephe Boyası, uygun fiyatıyla tüketiciler ve ustaları en iyi çözümle buluşturuyor.

Fawori Boya hakkında

Neteks Boya Teknolojileri A.Ş. inşaat malzemeleri sektöründeki faaliyetlerine 2003 yılında başlamıştır. Fawori markası adı altında 2005 yılında ülkemizin ilk seramik katkılı boyası Ceramix grubu ürünlerini, 2007’de ısı yalıtım grubu ürünlerini, 2008’de laminat parke grubu ürünlerini, 2010’da ise alçı grubu ürünlerini pazara sunarak ürün pörtföyünü genişletmiştir.

Yüksek performanslı ürünlerinin üretimini Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’nin Gebze ve Kayseri tesislerinde gerçekleştiren Fawori, ülkemizdeki organizasyonunu 25 bölge temsilciliği ve her bölgede konumlanan yaygın dağıtım ağıyla yürütmektedir.

Fawori, çok kısa bir sürede Türk yalıtım sektöründe ilk üç; Türk boya sektöründe de en büyük beş marka arasına girme başarısı göstermiştir. Üretimi, teknolojisi ve kalite anlayışıyla ön plana çıkan Fawori; farklı organizasyon yapısı ve hizmet sistemiyle faaliyetlerini “boya ve ısı yalıtımda hem iyi kalite hem iyi fiyat” sloganıyla sürdürmektedir.