Kırmızı ışıkta geçen TIR, dehşet saçtı: 4 yaralı

Kartepe Uzuntarla ışıklar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre tali yoldan D-100 karayoluna bağlanmak isteyen Kıymet Bilen idaresindeki 54 HV 961 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Şaban Durmuş idaresindeki 59 RE 861 çekici plakalı tır ile çarpıştı. Otomobille çarpışan tır daha sonra yanında seyir halinde olan Sakarya-İzmit arası çalışan İhsannur Tekgür idaresindeki 54 E 5247 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Kıymet Bilen, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Kazada otomobil içindeki yaralılardan Uğur Bakan, Kamile Balaban ve minibüsteki yolculardan Yılmaz, Soylu ve otomobil sürücüsü Kıymet Bilen, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi.